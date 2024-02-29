Hayali Dubai'de yaşamak

Akif Örük'ün koreografisini yaptığı etkinliklerde Ünal, gelinlik ve abiye defilelerinde yer aldı. İzmir dönüşünden sonra Dubai'ye tatile gidecek olan Ünal, "Kısa süre tatil için yine en çok sevdiğim Dubai'ye gidiyorum. Bu gittiğimde oradan ev bakabilirim. Hayat orada pahalı ama ilerleyen dönemlerde orada yaşamak istiyorum. Dubai'ye taşınsam bile ülkemden vazgeçmem. Türkiye'yi çok seviyorum" dedi.