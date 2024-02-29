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29 Şubat 2024 Perşembe 07:18:00 - Güncelleme:29 Şubat 2024 Perşembe 07:18:00

Hayali Dubai'de yaşamak

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Manken Simge Ünal, bu yıl 10'uncusu düzenlenen İzmir Fashion Week'te toplamda 10 defileye çıktı.

Akif Örük'ün koreografisini yaptığı etkinliklerde Ünal, gelinlik ve abiye defilelerinde yer aldı. İzmir dönüşünden sonra Dubai'ye tatile gidecek olan Ünal, "Kısa süre tatil için yine en çok sevdiğim Dubai'ye gidiyorum. Bu gittiğimde oradan ev bakabilirim. Hayat orada pahalı ama ilerleyen dönemlerde orada yaşamak istiyorum. Dubai'ye taşınsam bile ülkemden vazgeçmem. Türkiye'yi çok seviyorum" dedi.

Etiketler : dubai simge ünal defile
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