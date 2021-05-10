10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:00:00
Hayali dansçı kız rolü
'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'taki rolüyle dikkat çeken Gizem Güneş, hedefleri arasında bir dansçı kızı oynamak olduğunu söyledi.
'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'taki rolüyle dikkat çeken Gizem Güneş, hedefleri arasında bir dansçı kızı oynamak olduğunu söyledi. Küçük yaşlardan beri bale ve modern dans eğitimi alan Güneş, hayalindeki projeyi bekliyor. Oyuncu, "Dans ederken ne hissediyorsam kendimi o ana bırakmayı seviyorum'' dedi.