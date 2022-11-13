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13 Kasım 2022 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:13 Kasım 2022 Pazar 10:30:00

Hayali çalışkan olarak anılmak

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Dijital platformda yayınlanan 'Dünyayla Benim Aramda' dizisinde Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy ile başrolünü paylaşan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, önceki akşam 17'ncisi gerçekleştirilen Felis Ödülleri'nde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dijital platformda yayınlanan 'Dünyayla Benim Aramda' dizisinde Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy ile başrolünü paylaşan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, önceki akşam 17'ncisi gerçekleştirilen Felis Ödülleri'nde çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlerde nasıl anılmak istenildiği sorulan Sancaktutan, "Hem güzel, hem başarılı hem de çalışkan bir kız olarak anılmak istiyorum. Bunun için de elimden geleni yapıyorum" dedi.

Etiketler : Hayali çalışkan olarak anılmak Dünyayla Benim Aramda Dijital platform
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