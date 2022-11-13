Hayali çalışkan olarak anılmak

Dijital platformda yayınlanan 'Dünyayla Benim Aramda' dizisinde Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy ile başrolünü paylaşan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, önceki akşam 17'ncisi gerçekleştirilen Felis Ödülleri'nde çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlerde nasıl anılmak istenildiği sorulan Sancaktutan, "Hem güzel, hem başarılı hem de çalışkan bir kız olarak anılmak istiyorum. Bunun için de elimden geleni yapıyorum" dedi.