Hayali babayla düet yapmak

İdo Tatlıses, önceki akşam Ataşehir'de sahne aldı. Babası İbrahim Tatlıses'in şarkısı olan 'Mavişim'i yeniden yorumlayan Tatlıses, ilk kez ayağının tozuyla sahne de okudu. Şarkıyla ilgili güzel tepkiler aldığını belirten Tatlıses, "Gelen tepkiler çok güzel, hayallerimden birini daha gerçekleştirdim. İnşallah yakın bir zamanda da babamla da bir düet yaparız. En büyük hayallerimden biri de babamla düet yaparak bir şarkı çıkarmak" dedi. Tatlıses, programını 'Bulsun Beni' parçasıyla noktaladı.