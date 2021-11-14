Hayali albüm çıkarmak

En son 'Girif' adlı yapımda rol alan Wilma Elles, oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa da yeşil ışık yaktı. Alman asıllı oyuncu, hayalini açıkladı. Elles, "Albüm yapmak büyük bir iş. Onun için birkaç ay çalışılması lazım. Umarım daha sonra olur çünkü benim hayallerimden bir tanesi" dedi. Milat ve Melodi adında ikiz çocukları olan oyuncu, annelikle ilgili, "Çok daha mutlu bir kadın oldum. Önceden hep bir yanım eksikti. Çok şükür ki iki çocuğum oldu. Bu büyük aşkı şimdi yaşayabiliyorum. Ben onlarla birlikte gelişiyorum" dedi.