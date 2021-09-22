Hayali 4 kişilik aile olmak

Basketbolcu Caner Erdeniz'le mutlu bir evliliği olan Müge Boz, yeniden anne olmak istediğini açıkladı. Vina adında kızı bulunan oyuncu hayalinin üç çocuk olduğunu belirtti. Boz, "Yeniden anne olmak istiyorum. Benim gönlümde hep üç çocuk var. Kısmet diyelim artık" dedi. Kızı Vina'yla yaz boyu tatil yapan oyuncu, "Artık tatillerimiz çocuklu programlar oldu. Elimizden geldikçe onu ormanı, kuşları, ağaçları, tohumları öğrensin ve derelere-göllere girsin diye daha doğal ortamlara götürmeye çalışıyoruz. Bu yaz hep böyle geçti" dedi.