Hayaldi, gerçek oldu

Bir süredir setlere ara veren oyuncu Meriç Aral, ekranlara 'Sandık Kokusu' dizisiyle geri döndü. Aral, Yapımcılığını O3 Yapım'ın üstlendiği dizide Demet Akbağ'ın kızını canlandırıyor. Bir hayalini gerçekleştirdiğini belirten oyuncu, "Demet Akbağ ile çalışmak benim için hayal gibi bir şey gerçekten. Projeye dâhil olmamın önemli sebeplerinden biri itiraf etmeliyim ki; Demet Akbağ'ın kızını oynayacak olmamdı. Birlikte olduğumuz sahnelerde hem çok konforlu hissediyorum hem de aynı sahneyi paylaşıyor olmamızın heyecanı ile elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" dedi.