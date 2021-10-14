Havuzda bile çizmesini çıkarmıyor

Oyuncu Esra Sönmezer, Tamer Karadağlı'nın ayakkabı takıntısı olduğunu söyledi. Akmerkez'de görüntülenen oyuncu, Karadağlı'nın havuz kenarında bile çizmeyle dolaştığını söyledi. Oyuncu, "2 sene önce hep birlikte turnelere gidiyorduk. Bir seferinde kızı Zeyno da bizimle gelmişti. Sohbet esnasında Zeyno, babasının kovboy çizmelerine olan düşkünlüğünü ve çizmeleri çıkarmamak için denize bile girmediğini anlatmıştı. Hatta bu yüzden babasının basında mayo ile ya da ayakkabısız çekilen hiçbir görüntüsünün olmadığını söylemişti. Tamer, havuz kenarında bile çizmelerle yürüyormuş" dedi.