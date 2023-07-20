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20 Temmuz 2023 Perşembe 15:45:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 15:45:00

Havuzda başının üstüne düştü

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Derya Uluğ, iki gün önce talihsiz bir kaza geçirdi. Havuzda başını zemine vurduğu ve başına dikişler atıldığı söylenen popçu Yalova'daki sahnesi öncesi de fenalaşınca hastanelik oldu.

Şarkıcı Derya Uluğ Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konserde sahne aldı. İki gün önce havuzda eğlenirken, dengesini kaybederek düşen ve başını zemine vurduğu iddia edilen Uluğ, sahne öncesinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen konsere 1,5 saat gecikmeli çıkan popçu, "2 gün önce bir kaza geçirdim. Başımda dikişler var. Bugün buraya çıkmak için oldukça şartları zorladım ama sahneden önce fenalaştım tekrar. O yüzden huzurunuza geç çıktığım için özür diliyorum. Sağlığım el verdiği sürece sahneyi devam ettireceğimi bilmenizi isterim" dedi. Konsere başında bandana ile çıkan Uluğ'un, yaralarını gizlemek için bunu kullandığı öğrenildi.

Etiketler : derya uluğ şarkıcı havuz
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