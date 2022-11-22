Havalı sahne

Şarkıcı Ece Seçkin, Havacı Fenerbahçeliler Derneği'nin Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlediği gecede sahneye çıktı. Koyu Fenerbahçeli olduğu bilinen şarkıcıyı gecede pilot eşi Çağrı Terlemez yalnız bırakmadı. Seçkin, sahnesinde kendi şarkılarının yanı sıra İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Yunanca eserleri seslendirdi. Lacivert elbisesiyle dikkat çeken Seçkin, "Benim için iki hassas nokta var. İki aşkımın bir arada olduğu bir gecedeyim. Biri Çağrı diğeri Fenerbahçe... Burada bir sürü havacı var ve hepsi Fenerbahçeli. Onun için bu gece yerimde duramam ben" dedi.