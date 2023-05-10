‘Hatıran Yeter' diyecekler

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Sümeyye Aydoğan ve Belçim Bilgin'in paylaşacağı 'Hatıran Yeter' filminin hazırlıkları tamamlandı. Berton Medya imzalı yapımın oyuncuları Bursa'da kamera karşısına geçti. Ömer Faruk Yardımcı'nın yazıp yönettiği filmde, işitme engelli Baha ve Leyla'nın aşkı anlatılacak. Yapımda Ferit Aktuğ, Burak Sevinç ve Gözde Çığacı'yı gibi isimlerde yer alıyor.

