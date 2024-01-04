Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim

'Bambaşka Sohbetler' programına katılan Sever, ''Biz Volkan'la çok zıt karakterde iki insanız, depreme kadar da çok daha zıt karakterde iki insandık. Volkan maddeseldir, ben maneviyimdir... Onun depremden sonraki o manevi duruşu, Hatayspor'u bırakmaması, hayalinde olan kafasını karıştıran teklifler almasına rağmen, bir an bile düşünmeyip 'Hayır ben Hatay'la devam edeceğim' demesi benim için yeniden aşık olma sebebi... Bu depremden önce yoktu, deprem bizim hayatımıza o yönden de dokundu'' dedi.