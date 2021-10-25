Hatay'da Ceceli izdahamı

Güliz Ayla ve Mustafa Ceceli, Hatay'da konser verdi. Milli İrade Parkı'ndaki konserde Ayla ve Ceceli, sevilen parçalarını seslendirdi. Yaklaşık 2 saat süren konsere gelenler, cep telefonlarının ışıklarıyla sanatçılara eşlik etti. Ceceli, sevenlerinin yoğun ilgisinden dolayı sahneye çıkmakta zorlandı.