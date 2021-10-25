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25 Ekim 2021 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:25 Ekim 2021 Pazartesi 13:00:00

Hatay'da Ceceli izdahamı

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Güliz Ayla ve Mustafa Ceceli, Hatay'da konser verdi. Milli İrade Parkı'ndaki konserde Ayla ve Ceceli, sevilen parçalarını seslendirdi.

Güliz Ayla ve Mustafa Ceceli, Hatay'da konser verdi. Milli İrade Parkı'ndaki konserde Ayla ve Ceceli, sevilen parçalarını seslendirdi. Yaklaşık 2 saat süren konsere gelenler, cep telefonlarının ışıklarıyla sanatçılara eşlik etti. Ceceli, sevenlerinin yoğun ilgisinden dolayı sahneye çıkmakta zorlandı.

Etiketler : Güliz Ayla Mustafa Ceceli Hatay
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