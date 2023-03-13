Hatay yeniden doğacak

Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da bulunan teknik direktör Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, duygularını sosyal medyadan paylaştı. Yazsında umudunu yitirmediğinden söz eden Demirel, ''Hatay'la bağ kurduk ama sadece sen değil, etkilenen her bir ilimizin güzelim toprakları da yeniden doğacak... Umudum var. Dersini alacak insan, doğaya kafa tutmamayı, ona uyumlu yaşamayı öğrenecek. Bu kadar can yitip gitmeden, bu kadar büyük acılar yaşanmadan, yüreğimiz bu kadar parçalanmadan öğrenmenin bir yolunu bulacağız. İyileşeceğiz belki, iyileşeceğiz ama ya unutmak? O olmaz işte'' dedi.