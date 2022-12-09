Hata yapmak hayatın parçası

Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse ve Mustafa Mert Koç'la 'Bir Peri Masalı' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Alina Boz, hayatında yaptıkları hatalarla ilgili konuştu. Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer'le uzun bir süredir mutlu beraberliği olan oyuncu, Based İstanbul dergisi için objektif karşısına geçerek pozlar verdi. 24 yaşındaki Boz, "Büyüdükçe hata yapmanın hayatın bir parçası olduğunu anlamaya başladım" diye konuştu.

