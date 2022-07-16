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16 Temmuz 2022 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2022 Cumartesi 13:30:00

Hastaneden sahneye

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Bodrum konseri sonrası bünyesi zayıf düşüp hastaneye kaldırılan popçu İrem Derici, yorgunluğuna rağmen Çankırı Çerkeş Belediyesi'nin halk konserini iptal etmedi.

Bodrum konseri sonrası bünyesi zayıf düşüp hastaneye kaldırılan popçu İrem Derici, yorgunluğuna rağmen Çankırı Çerkeş Belediyesi'nin halk konserini iptal etmedi. Sahneye çıkan popçu sevilen parçalarını seslendirdi. Bir süredir enfeksiyon tedavisi gören Derici, konser maratonu nedeniyle tedavisini ihmal ettiğini söyledi.

Etiketler : irem derici hastane bodrum konser
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