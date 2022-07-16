Hastaneden sahneye

Bodrum konseri sonrası bünyesi zayıf düşüp hastaneye kaldırılan popçu İrem Derici, yorgunluğuna rağmen Çankırı Çerkeş Belediyesi'nin halk konserini iptal etmedi. Sahneye çıkan popçu sevilen parçalarını seslendirdi. Bir süredir enfeksiyon tedavisi gören Derici, konser maratonu nedeniyle tedavisini ihmal ettiğini söyledi.