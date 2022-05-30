Hastaneden sahneye

Aleyna Tilki, Beykent'teki 'First Avenue' alışveriş merkezinde konser verdi. Mide kanaması geçirmesi sebebiyle önceki geceyi hastanede geçiren Tilki "Ben buralarda iyileşemem beni sahneye götürün dedim, geldim sizin enerjinizle iyileştim kendimi süper hissediyorum" dedi. Sahnede sevenleriyle sohbet eden Tilki "ben insanların en çok eksik yanlarını seviyorum, kendimde de en sevdiğim yanım tamamlanmamış yanım" dedi. Şarkıcı 3 ay sonra rap ve alternatif rock ağırlıklı bir albüm çıkaracağını söyledi.