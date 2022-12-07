Hastanede sedyeden düşmüş!

Şovmen Mehmet Ali Erbil, üç yıl önce hastaneye kaldırıldığı sırada bir arkadaşı tarafından sedyeden düşürüldüğünü ve bunu yıllar sonra öğrenince çok üzüldüğünü söyledi. Şovmen, Günay Restoran'da Alişan ve Şevval Sam'ın sahne aldığı gecenin sunuculuğunu üstlendi.

Erbil, "Hastanede 3 ay boyunca koltuklarda uyuyup yanımda kalan kişinin hem beni sedyeden düşürdüğünü hem de evinden kovulduğu için yanımda kaldığını öğrendim. Ben de 'Beni ne kadar çok seviyor, en vefalı dostum' diye düşünmüştüm. Meğer ev sahibi evden kovduğu için hastanede kalıyormuş" diyerek yaşadığı trajik anları açıkladı.