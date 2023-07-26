Hastane odasında kutlama

Pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli'ye eşi İlker Sünnili sürpriz bir kutlama yaptı. Hastanede tedavisi devam eden ve geçtiğimiz günlerde ilk kemoterapiyi gören Tanyeli, eşinin çiçekli sürprizi karşısında duygulandı. İlker Sünnili, evliliklerinin 10. yılını hastane odasında kutladı. Elinde orkidelerle odaya giren eşinin jestiyle mutlu olan Tanyeli, ''Teşekkürler yol arkadaşım, eşim" notuyla paylaşım yaptı.