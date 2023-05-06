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06 Mayıs 2023 Cumartesi 20:25:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 20:25:00

Hastalar için söyledi

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Tuğba Melis Türk, Türk Böbrek Vakfı'nın 3 yıl sonra yeniden düzenlediği 'Diyaliz hastalarına moral gecesi' etkinliğine katıldı.

Oyuncu Tuğba Melis Türk, Türk Böbrek Vakfı'nın 3 yıl sonra yeniden düzenlediği 'Diyaliz hastalarına moral gecesi' etkinliğine katıldı. Yeşilköy'de düzenlenen geceye yüzün üzerinde diyaliz tedavisi gören hasta katıldı. Gecede çalan balkan müziklerine Tuğba Melis Türk eşlik ederken 'Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar' şarkısını sahneye çıkarak seslendirdi.

Etiketler : oyuncu tuğba melis türk türk böbrek vakfı
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