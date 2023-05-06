Hastalar için söyledi
Tuğba Melis Türk, Türk Böbrek Vakfı'nın 3 yıl sonra yeniden düzenlediği 'Diyaliz hastalarına moral gecesi' etkinliğine katıldı.
Oyuncu Tuğba Melis Türk, Türk Böbrek Vakfı'nın 3 yıl sonra yeniden düzenlediği 'Diyaliz hastalarına moral gecesi' etkinliğine katıldı. Yeşilköy'de düzenlenen geceye yüzün üzerinde diyaliz tedavisi gören hasta katıldı. Gecede çalan balkan müziklerine Tuğba Melis Türk eşlik ederken 'Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar' şarkısını sahneye çıkarak seslendirdi.