Hastalanmadan önce ABD'ye gitmiştik

TSM sanatçısı Safiye Soyman geçmişi andı! Sanatçı, yıllar önce oğlu Harun ile gittiği Amerika günlerinden bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Geçmişi yâd eden Soyman gönderisinin altına, "Hastalanmadan önce oğlum Harun'la konsere gitmiştik Amerika Dallas Teksas'ta hatıra fotoğrafı çektirmiştik" notunu düştü. Soyman'ın oğlu Harun, yıllardır MS hastalığıyla mücadele ediyor.

