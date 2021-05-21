Hasta yatağından diziye katıldı

'Sadakatsiz' dizisinde Haluk Güçlü karakterini canlandıran Burak Sergen, bir ay önce koronavirüse yakalanmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde normal odaya çıkan oyuncu, bir süredir rol alamadığı 'Sadakatsiz' dizisinde hayranlarına hastane odasından sürpriz yaptı. Sergen'in canlandırdığı Haluk Güçlü karakteri kalp krizi geçirmişti. Güçlü, görüntülü cep telefonu aramasıyla ailesiyle görüştü.

