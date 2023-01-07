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07 Ocak 2023 Cumartesi 07:30:00 - Güncelleme:07 Ocak 2023 Cumartesi 07:30:00

Hassas bir dönemdeyiz!

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7 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli'den ayrılan oyuncu Bige Önal, "Hassas bir dönemdeyiz. Aras, benim için her zaman çok önemli bir kişi" dedi.

7 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli'den ayrılan oyuncu Bige Önal, "Hassas bir dönemdeyiz. Aras, benim için her zaman çok önemli bir kişi" dedi.

Bir dönem ekranlarda yayınlanan 'Maral: En Güzel Hikayem' dizisinin setinde tanışarak birliktelik yaşamaya başlayan Aras Bulut İynemli ile Bige Önal, ikinci kez ayrılık kararı aldı. Ayrılık sonrası evden taşınan Bige Önal, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. İş görüşmesi öncesinde kahve içmeye geldiğini söyleyen Önal, "Bugün için kusuruma bakmayın" dedi. Önal, İynemli ile ilgili sorular karşısında ise "Ayrıldık, hassas bir dönemdeyiz. Sizden de rica ediyorum; her zaman benim için çok önemli bir kişi... Ama olmadı, anlaşamadık" dedi.

Atatürk imajı

Dijitalde yayınlanacak olan 'Atatürk' dizisinde yer alan Aras Bulut İynemli rolü gereği saçını ve sakalını sarıya boyattı. Yapım şirketiyle anlaşması gereği imajını gizleyen oyuncu, arkadaşlarıyla gittiği bir mekânda yemek yediği sırada bir hayranı tarafından görüntülendi.

Etiketler : Aras Bulut İynemli Bige Önal Maral
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