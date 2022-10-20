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20 Ekim 2022 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 18:00:00

Hasat zamanı

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Oyuncu Burak Hakkı, zaman zaman İstanbul'un karmaşasından kaçmak için Gelibolu'dan satın aldığı arsaya gidip çiftçilik yapıyor.

Oyuncu Burak Hakkı, zaman zaman İstanbul'un karmaşasından kaçmak için Gelibolu'dan satın aldığı arsaya gidip çiftçilik yapıyor. Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsada ceviz ve organik sebze-meyve yetiştiren oyuncu emeklerinin karşılığını almaya devam ediyor. Hakkı, çiftlik hayatından kesitleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Yetiştirdiği cevizleri yayınlayan oyuncu, fotoğrafına "Bu filmin başrollerinde annem, Mustafa, Kerim ve Hatice var" notunu düştü.

Etiketler : Hasat zamanı Oyuncu Burak Hakk Gelibolu
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