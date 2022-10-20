Hasat zamanı

Oyuncu Burak Hakkı, zaman zaman İstanbul'un karmaşasından kaçmak için Gelibolu'dan satın aldığı arsaya gidip çiftçilik yapıyor. Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsada ceviz ve organik sebze-meyve yetiştiren oyuncu emeklerinin karşılığını almaya devam ediyor. Hakkı, çiftlik hayatından kesitleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Yetiştirdiği cevizleri yayınlayan oyuncu, fotoğrafına "Bu filmin başrollerinde annem, Mustafa, Kerim ve Hatice var" notunu düştü.

