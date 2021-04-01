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01 Nisan 2021 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:01 Nisan 2021 Perşembe 19:00:00

Harvard tezini yazdı

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Harvard Üniversitesi'ni kazanan ve ardından rol aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılarak Amerika'ya yerleşen oyuncu Ece Hakim, son senesi için bitirme tezi yazdığını söyledi.

Harvard Üniversitesi'ni kazanan ve ardından rol aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılarak Amerika'ya yerleşen oyuncu Ece Hakim, son senesi için bitirme tezi yazdığını söyledi. Hakim, yaptığı ödevi şu sözlerle anlattı: "Psikoloji bitirme tezimi 'kullandığımız dilin, erkek egemen alanlarda çalışan kadınlara karşı sahip olduğumuz bilinçdışı inançları nasıl etkilediği' üzerine yazdım.''


Etiketler : Harvard tezi Harvard Üniversitesi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Amerika Ece Hakim
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