Harun'un geleceği garanti altında

Safiye Soyman, 20 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun'u anlattı. Soyman, "Oğlum şu an Burdur'da oranın havası iyi geldi. 24 yıldır sadece işim ve oğlum var. Hep bir aradayız, iş olduğu zamanlarda günde 30 kez arıyorum. Son albümlerimde hep Harun'un sevdiği şarkıları seslendiriyorum. Onun geleceği garanti altında. Ne maddi ne manevi anlamda yalnız değil, kardeşi var Faik abisi var" dedi.

