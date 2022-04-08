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08 Nisan 2022 Cuma 07:00:00 - Güncelleme:08 Nisan 2022 Cuma 07:09:00

Harun'un geleceği garanti altında

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Safiye Soyman, 20 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun'u anlattı.

Safiye Soyman, 20 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun'u anlattı. Soyman, "Oğlum şu an Burdur'da oranın havası iyi geldi. 24 yıldır sadece işim ve oğlum var. Hep bir aradayız, iş olduğu zamanlarda günde 30 kez arıyorum. Son albümlerimde hep Harun'un sevdiği şarkıları seslendiriyorum. Onun geleceği garanti altında. Ne maddi ne manevi anlamda yalnız değil, kardeşi var Faik abisi var" dedi.

Etiketler : geleceği garanti altında Safiye Soyman 20 yıldır MS hastalığı
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