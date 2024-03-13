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13 Mart 2024 Çarşamba 10:50:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 10:50:00

Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor

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Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, üçüncü bölümüyle ekrana gelecek. 22 yaşındaki konservatuvar öğrencisi Büşra Korkmaz'ın öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasında ünlü Avukat Harun Yakar'a hayat veren Ozan Güven'in, “Sarı Bit” diye hitap ettiği Fecir Emirkıran'ın (Burak Yörük) cinayeti itiraf ettiği gizli çekim videoyu mahkemeye delil olarak sunup sunmayacağı merak konusu oldu.

Kanal D ekranında her çarşamba akşamı yayınlanan MF Yapım imzalı dizi "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu" tanıtım filmleri ve sürükleyici sahneleriyle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Yusuf Pirhasan'ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı dizi temposu yüksek bir bölümle ekrana geliyor.

Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut'un, Alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesinin konu alan dizinin bu akşam yayınlanacak üçüncü bölümünün özeti şöyle;

Harun'un elinde cinayetin itiraf kaydı vardır. Fecir'in hapse girmesine yetecek olan bu delil, Emirkıranlar'ın pazarlık için masaya oturmasına neden olur. Bünyamin Emirkıran, oğlu Fecir'i bu davadan kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Bünyamin'in büyük sırrı öğrenmesi, Fecir'i tepetaklak eder. Ne mahkemeler ne polisler, bunların hiçbiri, onu babasının gazabı kadar korkutamaz. Bünyamin'in kudreti, oğlunu bu çıkmazın içinden kurtarmaya yetecek midir? İtiraf kaydını izleyen Umut için kâbus dolu günler sonunda bitmek üzeredir. Bu delilin mahkemeye sunulması, Rıza'nın masumiyetinin ispatlanması ve özgür kalması demektir. Karar duruşması yaklaşırken, Harun'un elindeki kuvvetli delil, hayati bir önem taşımaya başlar. Umut, babasını o cehennemin içinden çıkarabilecek midir?

RIZA'NIN UMUT'U AĞLATACAK

Öte yandan, dizinin bu bölümünde duygusal ve dramatik sahneler de yer alacak. Cezaevinde görüşen Rıza ile oğlu Umut'un sohbeti izleyenleri gözyaşına boğacak.

Umut'un trafik kazasında kaybettiği anne ve ağabeyinin de gündem olacağı sohbette Rıza'nın oğluna verdiği tavsiyeler ise yüreklere dokunacak.

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu" yeni bölümü ile 13 Mart Çarşamba akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.

Etiketler : kanal d taş kağıt makas rıza
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