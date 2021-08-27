Harbiye'yi salladı

Kenan Doğulu, Harbiye Açıkhava BtcTurk Pro sahnesinde İstanbullu hayranlarıyla bir araya geldi. Doğulu, konserde Bumaya, Kurşun Adres Sormaz Ki, Ben Güzelden Anlarım ve Aşk İle Yap gibi şarkılarını dinleyicileriyle birlikte söyledi. Şarkıcı, sahne performansı ve yüksek enerjisiyle hayranlarına unutulmayacak bir gece yaşattı. Konseri dinlemeye gelenler arasında; Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve kızı Leyla Elmas, Gonca Vuslateri, Burcu Binici ve Berk Suyabatmaz gibi ünlü isimler de yer aldı.