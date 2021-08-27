VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İBB'nin 'Engelleniyoruz' yalanını böyle çürüttü:
Türkiye tarihine geçecek dev anlaşma sağlandı!
Paşinyan: Türkiye'den gelen olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz
Fazıl Say CHP'li belediyelere fena patladı
Caretta sahilinde 5 yıldızlı katliam!
Pilotlar itiraf etti! Sivilleri böyle katletmişler
"Biz Amerikalılardan daha fazla insan kaybettik"
ABD'li sunucudan tepki çeken açıklama: Her ölen ABD'li asker için bir şehir yeryüzünden silinmeli
Çöküşün eşiğindeler! ''Keşke Osmanlı yasalarını uygulasaydık''
Taliban'dan Türkiye'ye teklif! Henüz karar vermedik
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası
Kılıçdaroğlu'ndan partiyi karıştıracak sözler
Rum kesiminde Maraş hazımsızlığı!
General McKenzie: Asıl hedeflerini biliyoruz
Konya'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı
43 milyon yaşında dört ayaklı balina fosili bulundu
Pes etmiyorlar! Fransa'dan ayrılmak için referandum yapacaklar
Başkan Erdoğan açacak! İki yeni hızlı tren hattı 4 Eylül'de hizmette
Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları artıyor
Taliban'ın terörle imtihanı
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!
Biden'dan patlamalara ilişkin önemli açıklamalar
Konuşarak şah damarı ameliyatı oldu
Türk bilim insanlarının başarısı: Alzheimer riskini ölçen kit
27 Ağustos 2021 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2021 Cuma 12:00:00

Harbiye'yi salladı

ABONE OL

Kenan Doğulu, Harbiye Açıkhava BtcTurk Pro sahnesinde İstanbullu hayranlarıyla bir araya geldi.

Kenan Doğulu, Harbiye Açıkhava BtcTurk Pro sahnesinde İstanbullu hayranlarıyla bir araya geldi. Doğulu, konserde Bumaya, Kurşun Adres Sormaz Ki, Ben Güzelden Anlarım ve Aşk İle Yap gibi şarkılarını dinleyicileriyle birlikte söyledi. Şarkıcı, sahne performansı ve yüksek enerjisiyle hayranlarına unutulmayacak bir gece yaşattı. Konseri dinlemeye gelenler arasında; Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve kızı Leyla Elmas, Gonca Vuslateri, Burcu Binici ve Berk Suyabatmaz gibi ünlü isimler de yer aldı.

Etiketler : Kenan Doğulu Harbiye Açıkhava BtcTurk Pro Gonca Vuslateri
Şevval'le enerjimiz tuttu

Şevval'le enerjimiz tuttu
Oyunculuğa göz kırptı

Oyunculuğa göz kırptı
Aşıklar gecesi

Aşıklar gecesi
Candan zarafet

Candan zarafet
Çekimleri tamamlandı

Çekimleri tamamlandı
Set başlamadan iptal oldu

Set başlamadan iptal oldu
Hayranlarını dinliyor

Hayranlarını dinliyor
Çekimler başladı

Çekimler başladı
İkinci kez evlendi

İkinci kez evlendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER