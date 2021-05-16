  • BIST
    1441.33
  • Dolar
    8,4705
  • Euro
    10,2921
  • Altın
    501,1510
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması! İşte açılacak sınıflar...
İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi!
Bu sefer gizli değil! HDP'ye açıktan ittifak için yeşil ışık
İsrailli insan hakları kuruluşu: İsrail savaş suçu işliyor
Yoğun diplomasi sonuç verdi
Kapanma etkisi
Netanyahu'dan skandal açıklama: Her şeyi yapacağız
İşgalci İsrail saldırmaya devam ediyor! Şehit sayısı 149'a yükseldi
27 yıl sonra yeni pencere
Harbiye'de rekor kıracağım
Rol arkadaşına hayran
BU değişimin bedeli 100 bin TL
TAZE BAKLA KORONADAN KORUYOR Susam yağıyla pişince etkisi artıyor
İnatçı kilolar cushing sendromu habercisi
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 16 Mayıs
HAREKETSİZLİK KALP HASTALIKLARINI MASKELİYOR
İsrailli Yahudi aktivist Neiman: Hükümet bizim paramızla yeniden Filistinli çocukları öldürüyor
Beşiktaş şampiyon oldu
Türkiye'de 11 bin 472 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Onlar iyiliğin de şampiyonları
İsrail Gazze'de medya binasını vurdu
ABD'den şaşırtan M-16 savunması
Yunanistan'ın Ayasofya hazımsızlığı
Türkiye'den 50 ülkeye ihraç ediliyor
16 Mayıs 2021 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2021 Pazar 10:30:00

Harbiye'de rekor kıracağım

ABONE OL

'Yasak Elma' dizisi sezon finali yapacak olan Şevval Sam, yaz ayı için karavanını hazırlıyor.

'Yasak Elma' dizisi sezon finali yapacak olan Şevval Sam, yaz ayı için karavanını hazırlıyor. Aracını boyayan oyuncu, Karadeniz şarkılarından oluşan albümünün çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Yasakların bitmesityle Harbiye'de sahneye çıkmanın hayalini kuran Sam, ''Hep birlikte halay çekip, horon tepemeyeceğiz ama Harbiye tabii çok özel bir yer. Açılırsa özel bir akşam yapmak isterim, yani mesafe olmasa rekor kırabilir'' dedi.

Etiketler : yasak Elma Şevval Sam Harbiye
Tom Cruise da Altın Küre savaşında!

Tom Cruise da Altın Küre savaşında!
Gelinlik provası

Gelinlik provası
İlklerin filmi 'Osman Sekiz'

İlklerin filmi 'Osman Sekiz'
Şeyma evlilik hazırlıklarını başlattı!

Şeyma evlilik hazırlıklarını başlattı!
Yeniden ‘Müzikte İyilik Var' dediler

Yeniden ‘Müzikte İyilik Var' dediler
Servetini çarçur etti

Servetini çarçur etti
Bestemsu'nun savaşı koronayla!

Bestemsu'nun savaşı koronayla!
6 yıldır baktığım yerde

6 yıldır baktığım yerde
Eski sevgiliden 'like'

Eski sevgiliden 'like'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER