Harbiye'de rekor kıracağım

'Yasak Elma' dizisi sezon finali yapacak olan Şevval Sam, yaz ayı için karavanını hazırlıyor. Aracını boyayan oyuncu, Karadeniz şarkılarından oluşan albümünün çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Yasakların bitmesityle Harbiye'de sahneye çıkmanın hayalini kuran Sam, ''Hep birlikte halay çekip, horon tepemeyeceğiz ama Harbiye tabii çok özel bir yer. Açılırsa özel bir akşam yapmak isterim, yani mesafe olmasa rekor kırabilir'' dedi.