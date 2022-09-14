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14 Eylül 2022 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:14 Eylül 2022 Çarşamba 14:00:00

Harbiye'de MFÖ fırtınası

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Bir süre kanser tedavisi gören Özkan Uğur'un yeniden sağlığına kavuşmasının ardından MFÖ grubu kendini işlerine verdi.

Bir süre kanser tedavisi gören Özkan Uğur'un yeniden sağlığına kavuşmasının ardından MFÖ grubu kendini işlerine verdi. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan grup, Harbiye Açıkhava'da sahne aldı. Atlantis Yapım'ın üstlendiği gecede grup, sevilen parçalarını hayranları ile birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan grup, konserini alkışlar eşliğinde sonlandırdı.

Etiketler : MFÖ fırtınası Özkan Uğur MFÖ grubu
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