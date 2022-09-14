Harbiye'de MFÖ fırtınası

Bir süre kanser tedavisi gören Özkan Uğur'un yeniden sağlığına kavuşmasının ardından MFÖ grubu kendini işlerine verdi. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan grup, Harbiye Açıkhava'da sahne aldı. Atlantis Yapım'ın üstlendiği gecede grup, sevilen parçalarını hayranları ile birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan grup, konserini alkışlar eşliğinde sonlandırdı.