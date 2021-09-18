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18 Eylül 2021 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:18 Eylül 2021 Cumartesi 11:30:00

Harbiye'de kahkaha tufanı

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Yasemin Sakallıoğlu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı tek kişilik gösterisi önceki akşam Harbiye'de gerçekleşti.

Yasemin Sakallıoğlu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı tek kişilik gösterisi önceki akşam Harbiye'de gerçekleşti. Komedyen BKM sahnesini dolduran seyircisine kahkaha dolu bir akşam yaşattı. Sakallıoğlu, gösterisine 15 gün aralıksız dans provasıyla hazırlandı. 8 dansçıyla gösteriye hazırlanan Sakallıoğlu, 'Şımarık' ve 'Dom Dom Kurşunu' şarkılarında dans performansı sergiledi.

Etiketler : yasemin sakallıoğlu doğru koca nasıl seçilir bkm
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