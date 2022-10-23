Harbiye'de büyüledi

Şarkıcı Zeynep Bastık, 'Atlantis Yapım Harbiye Açık Hava Konserleri' kapsamında sevenleriyle bir araya geldi. Bastık, gecede dinleyicilerine eşsiz bir müzik şöleni yaşattı. Şarkıcı özel repertuvarı, sahne şovları ve 8 kişilik dansçı ekibiyle hem göze hem kulağa hitap etti. Konserinde iki kostüm giyen Bastık, "Harbiye büyülü bir dünya. Burada beni yalnız bırakmayan binlerce hayranıma çok teşekkür ediyorum" dedi.