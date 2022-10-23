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23 Ekim 2022 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:23 Ekim 2022 Pazar 10:00:00

Harbiye'de büyüledi

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Şarkıcı Zeynep Bastık, 'Atlantis Yapım Harbiye Açık Hava Konserleri' kapsamında sevenleriyle bir araya geldi.

Şarkıcı Zeynep Bastık, 'Atlantis Yapım Harbiye Açık Hava Konserleri' kapsamında sevenleriyle bir araya geldi. Bastık, gecede dinleyicilerine eşsiz bir müzik şöleni yaşattı. Şarkıcı özel repertuvarı, sahne şovları ve 8 kişilik dansçı ekibiyle hem göze hem kulağa hitap etti. Konserinde iki kostüm giyen Bastık, "Harbiye büyülü bir dünya. Burada beni yalnız bırakmayan binlerce hayranıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Etiketler : Harbiye Şarkıcı Zeynep Bastık Atlantis Yapım Harbiye
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