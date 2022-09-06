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06 Eylül 2022 Salı 11:00:00 - Güncelleme:06 Eylül 2022 Salı 11:00:00

Harbiye şovu

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Şarkıcı Berkay, Harbiye Açıkhava'da sahne aldı. Konserinde fenomen olan eserlerini seslendiren Berkay, sahnesine kızı Arya'yı kucağını aldı. B

Şarkıcı Berkay, Harbiye Açıkhava'da sahne aldı. Konserinde fenomen olan eserlerini seslendiren Berkay, sahnesine kızı Arya'yı kucağını aldı. Baba-kız konserde eğlenceli anlar yaşadı. Berkay, konserinin ikinci yarısını 'Gidenlerden', 'Onun Arabası Var' ve 'Sorma' şarkısında Mustafa Sandal'la düet yaptı. Geceye sevgilisi Murat Kazancıoğlu'yla katılan Şevval Şahin, konserin başından sonuna kadar dans etti.

Etiketler : Harbiye şovu Şarkıcı Berkay Baba-kız konserde
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