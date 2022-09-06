Harbiye şovu

Şarkıcı Berkay, Harbiye Açıkhava'da sahne aldı. Konserinde fenomen olan eserlerini seslendiren Berkay, sahnesine kızı Arya'yı kucağını aldı. Baba-kız konserde eğlenceli anlar yaşadı. Berkay, konserinin ikinci yarısını 'Gidenlerden', 'Onun Arabası Var' ve 'Sorma' şarkısında Mustafa Sandal'la düet yaptı. Geceye sevgilisi Murat Kazancıoğlu'yla katılan Şevval Şahin, konserin başından sonuna kadar dans etti.