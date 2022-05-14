Harbiye sezonunu açtı

Sanatçı Tan Taşçı, Harbiye Açıkhava konserleri maratonuna başladı. Geçtiğimiz yıl verdiği 16 sahneyle rekora imza atan sanatçı, hayranlarıyla bir araya geldi. Taşçı, dünden bugüne kadar olan eserlerini dinleyicileriyle hep bir ağızdan seslendirdi. Taşçı'yı izlemeye gelenler arasında Gonca Vuslateri, Tuvana Türkay, Selen Tuncer ve Yasin Keleş gibi isimler yer aldı.

