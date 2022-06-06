Harbiye özlemi

Tan Taşçı, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "N Kolay Harbiye Açık Hava" konserlerinin dördüncüsü için Harbiye Açıkhava sahnesindeydi. Taşçı, kendi yazdığı şarkıların yanı sıra, coverlardan oluşan repertuvarıyla izleyenleri zaman yolculuğuna çıkardı. Taşçı, ''Hep yollardayız, konserler çok güzel gidiyor ama sizi özlüyorum Harbiye. Kavuşmak ne güzel'' diyerek binlerce İstanbulluyu selamladı.