Harbiye ilk heyecan

Popçu Derya Uluğ, kariyerinde ilk kez Harbiye Açıkhava'da sahne aldı. Konser öncesi Uluğ, habercilerle bir araya geldi. Heyecanlı olduğunu belirten Uluğ, "Son dakikalara kadar rahattım ama şu an çok heyecanlıyım. Her açıdan çok büyük emek verdik. Arka planda yaklaşık 100 kişilik bir ekip var. İnşallah izleyen herkes çok etkilenir" dedi. Amor Gariboviç imzalı elbise giyen Uluğ, konserin ikinci yarısında ise Sudi Etuz imzalı denim bir elbise tercih etti. Konsere özel hazırlanan 360 derece sahne tasarımı için 260 metre kare led kullanıldı.