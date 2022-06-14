Hande'yle ayrılmadık

Hande Erçel'i Tuğçe Açıkgöz'le aldattığı iddia edilen Kaan Yıldırım, ilk kez konuştu. Oyuncu, yazılanlara güldüğünü söyleyerek, "Biz Hande'yle hiç ayrılmadık ki" dedi.

En son 'Hekimoğlu' dizisinde yer alan oyuncu Kaan Yıldırım bir dönem 'Halka' dizisindeki rol arkadaşı Hande Erçel'le sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Yıldırım, kız arkadaşıyla birlikte Marmaris'te üç günlüğe 270 bin lira vererek lüks bir villada baş başa tatil yapmıştı. Yaklaşık iki aydır birlikte olan ikilinin ayrılık kararı aldıkları iddia edilmiş ve Kaan Yıldırım'ın Tuğçe Açıkgöz'le yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu. Yazılanların ardından oyuncu, ilk kez konuştu. Yakın çevresine dert yanan Kaan Yıldırım, hakkında sürekli yalan haberler yapılmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti. Ünlü isim Hande Erçel'le ayrılık iddialarını da yalanlayarak "Biz Hande'yle hiç ayrılmadık ki" dedi. Kaan Yıldırım, şu sıralar ablası ve yeğeniyle Çeşme'de tatil yapıyor.