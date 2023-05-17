'Hande'nin ses rengi çok özel'

Müzisyen Sinan Akçıl, Hande Yener ile yeniden bir araya gelmek istediğini söyledi. Yıllar önce Yener'le beraber albüm yapan Akçıl, popçunun özel bir sesi olduğunu söyledi. Akçıl, "Hande ile yeniden bir araya gelmek isterim. Onunla 2 albüm, 5 single, 28 şarkı yaptık. Hande ses rengi çok özel bir renk. Tekrar o rengi doğru kullandığı şarkılar yapmak isterim" dedi. Akçıl, daha önce Yener ile 'Atma' şarkısında düet yapmış öte yandan popçunun 'Bir Bela', 'Çöp' ve 'Teşekkürler' gibi pek çok şarkısına da imzasını atmıştı.