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04 Aralık 2021 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 13:00:00

Hande Yener yeni bir polemiğin ateşini fitilledi: Şov yapıp vokalistleriyle idare ediyorlar

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Hande Yener şarkıcıları hedef aldı. 'Solistler vokalistlere vokal yapıyor' diyen popçu, "Sahnedeki arkadaş da başka bir meslek icra ediyor. İnsanları kandırıyorlar. İyi sesi olanlar çok az kaldı zaten. Onlar da Ajda Pekkan, Sezen Aksu ve Nilüfer" dedi.

Şarkıcı Hande Yener, yeni bir polemiğin ateşini fitilledi. Popçu önceki gün Nişantaşı City's de objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde 'Solistler vokalistlere vokal yapıyor' açıklamasında bulunan Yener, kendi sesine benzeyeni buluyor, vokale koyuyor ve o orada plak gibi dönüyor. Sahnedeki arkadaş da başka bir meslek icra ediyor. İnsanları kandırıyorlar. İyi sesi olanlar çok az kaldı zaten. Onlar da Ajda Pekkan, Sezen Aksu ve Nilüfer. Affedersiniz ama ben eşek gibi şarkı söylüyorum. Son nefesime kadar şarkı seslendiriyorum. Çünkü ben şarkıcıyım. Başkaları şov yapıyor ve vokalistleriyle idare ediyorlar" dedi. Yaklaşık üç yıldır İranlı Misha Michael Mehdikhan ile mutlu bir beraberliğinin olduğunu söyleyen Yener evliliğe karşı olduğunu söyledi. Şarkıcı, "Çok güzel giden bir ilişkim var. Benim evlenmeye hiç niyetim yok. Çocuğum da var. Ben zaten evlilik konusunda o hatayı bir kere yaptım 20 yıl önce. 20 yılda bir kere evlendim. Bakın nasıl akıllandıysam bir daha yapmıyorum" dedi.

Etiketler : hande yener vokalist şov
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