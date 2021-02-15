Hande Yener: Virüs Okan'ın ciğerlerine inmiş

Hande Yener, 'Boşuna' adlı şarkısının klibini Sevgililer Günü'ne özel takipçileriyle buluşturdu. Yeni şarkısının heyecanın yaşayan Hande Yener, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yener, virüse yakalanan Demet Akalın ve Okan Kurt'un sağlığı hakkında açıklama yaptı. Popçu, ''Geç haberleri olduğu için virüs Okan'ın ciğerine kadar inmiş. Maalesef biraz geç haberi oldu" ifadelerini kullandı

