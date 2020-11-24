Hande Soral ve eşi İsmail Demirci mesafeleri aşamadı!
Evli çift Hande Soral ile İsmail Demirci, işleri nedeniyle bir araya gelemiyor. 'Kuzey Yıldızı' için Ordu'da bulunan Demirci'nin ardından Soral da ‘Bir Zamanlar Çukurova' için Adana'ya gidecek.
Oyuncu çift Hande Soral ile eşi İsmail Demirci, mesafeleri bir türlü aşamadı… ‘Kuzey Yıldızı: İlk Aşk’ın çekimleri için Ordu’da bulunan İsmail Demirci’nin ardından Hande Soral da yeni dizisi için şehir dışında olacak. ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisine transfer olan Hande Soral, çekimler için bir hafta sonra Adana’ya gideceğini söyledi. AVM'de görüntülenen ikili, set öncesi birbirleriyle bol bol zaman geçirdiklerini söyledi. Soral, ‘’Ben Adana’ya gidiyorum bir hafta sonra dizi çekimleri için… Mesafeler dışında her şey yolunda ” dedi. Ordu’da çekimleri olan İsmail Demirci de kısa bir süreliğine İstanbul’a geldiğini ekledi.
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