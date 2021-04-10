Hande Soral: Korkunç bir hastalık

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde rol alan Hande Soral, kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci ile Akmerkez'de görüntülendi. 'Kuzey Yıldız' adlı yapımda yer alan İsmail Demirci, dizinin final yapacağını açıkladı. Hande Soral ise koronavirüse yakalandığını ve kısa sürede iyileştiğini söyledi. Tat ve koku kaybı yaşadığını söyleyen Soral, "Korkunç bir hastalık. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.

