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20 Mayıs 2021 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2021 Perşembe 13:00:00

Hande ile çok mutluyuz

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Hande Erçel ile birliktelik yaşayan oyuncu Kerem Bürsin, önceki gün köpeği Hector ile trafikte seyir halindeyken objektiflere yansıdı.

Hande Erçel ile birliktelik yaşayan oyuncu Kerem Bürsin, önceki gün köpeği Hector ile trafikte seyir halindeyken objektiflere yansıdı. Bürsin, 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide tanıştığı Hande Erçel ile geçtiğimiz günlerde Maldivler'de tatil yapmışlardı. Tatilden sonra aşklarını itiraf eden Bürsin, özel hayatıyla ilgili sorular karşısında "Birlikteyiz, mutluyuz bu kadar!" yanıtını verdi.

Recep ASLAN

Etiketler : hande erçel kerem bürsin aşk
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