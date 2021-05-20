Hande ile çok mutluyuz

Hande Erçel ile birliktelik yaşayan oyuncu Kerem Bürsin, önceki gün köpeği Hector ile trafikte seyir halindeyken objektiflere yansıdı. Bürsin, 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide tanıştığı Hande Erçel ile geçtiğimiz günlerde Maldivler'de tatil yapmışlardı. Tatilden sonra aşklarını itiraf eden Bürsin, özel hayatıyla ilgili sorular karşısında "Birlikteyiz, mutluyuz bu kadar!" yanıtını verdi.

Recep ASLAN

