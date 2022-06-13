Hande Erçel ile ayrıldıkları konuşulan Kaan Yıldırım, ailesiyle birlikte tatile çıktı. Ayrılık haberleri sonrası hiçbir açıklama yapmayan Yıldırım, tatilde genç bir kızla samimi bir şekilde görüntülendi. Bir gece kulübünde hayranları tarafından fotoğraflarının çekildiğinden habersiz eğlencesine devam eden Yıldırım'ı görenler 'Aman Hande görmesin' yorumunu yaptı. Hande Erçel'in bu görüntüler karşısında nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.