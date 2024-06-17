Kariyerinde yıldızının parlamasını sağlayan Güneşin Kızları dizisiyle başarı elde eden Hande Erçel şimdi yurt dışında da tanınan bir isim.

YILIN İLK AYINDA KAZANDIĞI PARA ORTAYA ÇIKTI

Instagram'da olan 31 milyon takipçisi ile dünya starları ile yarışan Hande Erçel'in yılın ilk ayında kazandığı para ortaya çıktı.

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, güzel oyuncu bu yılın ilk 6 ayında mayo markasından 10 milyon TL, deodorant reklamından 7 milyon TL, mücevher iş birliğinden ise 20 milyon TL kazandı. Bu süreçte birçok festival ve etkinlikte de boy gösteren Erçel, her birinden 100 ile 150 bin dolar kazandı.