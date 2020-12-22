22 Aralık 2020 Salı 04:51:00 - Güncelleme:22 Aralık 2020 Salı 17:04:00
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrılık sonrası dost kalamadılar
Murat Dalkılıç, ayrıldıktan sonra dost kalacağız dediği Hande Erçel'i önceki gün takipten çıkardı.
Hande Erçel ile olan tüm bağlarını koparan Murat Dalkılıç’ın aynı zamanda sürpriz bir birlikteliğe de yelken açtığı iddia edildi. Konuşulanlara göre, ünlü popçu, bir süredir genç bir oyuncuyla birlikte... Dalkılıç’ın ilişkisini şimdilik gözlerden uzak tuttuğu da dedikodular arasında.