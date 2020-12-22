Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrılık sonrası dost kalamadılar

Hande Erçel ile olan tüm bağlarını koparan Murat Dalkılıç’ın aynı zamanda sürpriz bir birlikteliğe de yelken açtığı iddia edildi. Konuşulanlara göre, ünlü popçu, bir süredir genç bir oyuncuyla birlikte... Dalkılıç’ın ilişkisini şimdilik gözlerden uzak tuttuğu da dedikodular arasında.

