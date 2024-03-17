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Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor
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17 Mart 2024 Pazar 08:32:00 - Güncelleme:17 Mart 2024 Pazar 08:32:00

Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor

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Ortadoğu'dan Hande Erçel'e sıradışı bir teklif geldi. Bir markanın Hande Erçel'i, Kylie Jenner gibi kozmetik kraliçesi yapmak istediği öğrenildi.

Ortadoğu'da popüler olan Hande Erçel'e oyunculuk dışında sıradışı bir teklif geldi. Erçel, Arap hayranları için adını taşıyan bir makyaj seti çıkaracak. Oyuncuya teklifi götüren markanın, Hande Erçel'i, Kylie Jenner gibi kozmetik kraliçesi yapmak istediği öğrenildi. Jenner, 2015'te 'Kylie Cosmetics' markasıyla kozmetik sektörüne girmiş, milyar dolarlık servetiyle 5 kez üst üste Forbes listesine adını yazdırmıştı.

Etiketler : ortadoğu hande erçel kylie jenner
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