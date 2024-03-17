Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor

Ortadoğu'da popüler olan Hande Erçel'e oyunculuk dışında sıradışı bir teklif geldi. Erçel, Arap hayranları için adını taşıyan bir makyaj seti çıkaracak. Oyuncuya teklifi götüren markanın, Hande Erçel'i, Kylie Jenner gibi kozmetik kraliçesi yapmak istediği öğrenildi. Jenner, 2015'te 'Kylie Cosmetics' markasıyla kozmetik sektörüne girmiş, milyar dolarlık servetiyle 5 kez üst üste Forbes listesine adını yazdırmıştı.