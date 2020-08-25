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25 Ağustos 2020 Salı 11:21:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2020 Salı 11:35:00

Hande Erçel'den aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Bursin hakkında açıklama: İşimizi yapıyoruz

Kaynak: Akşam

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Sevilen dizi 'Sen Çal Kapımı' da rol arkadaşı Kerem Bursin ile aşk yaşadığı iddiaları üzerine Hande Erçel'den açıklaam geldi. Erçel 'Sadece işimizi yapıyoruz' dedi.

'Sen Çal Kapımı' dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı konuşulan oyuncu Hande Erçel, sete giderken görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerin sorularına yanıt veren Erçel, "Kerem'le sadece işimizi yapıyoruz" dedi.

Uzun süredir Murat Dalkılıç ile olan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktaladı. Şimdilerde Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile partner olan Hande Erçel'in yeni aşk yelken açtığı ileri sürüldü. Bürsin ile sevgili olduğu konuşulan Erçel, aşk iddialarına son noktayı koydu.

"KEREM'LE İŞİMİZİ YAPIYORUZ"

Önceki gün sete gitmek için aracına binmeye çalışırken Uçankuş kameralarına yakalanan Hande Erçel, hakkındaki aşk iddiaları için "Sete geç kaldım. Biz Kerem'le sadece işimizi yapıyoruz" dedi.

KEREM'İN ÖVGÜLERİNE TEŞEKKÜR ETMEKLE YETİNDİ

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde Ezgi Mola'nın YouTube programına konuk olarak rol arkadaşı Hande Erçel için "Müthiş bir insan. Set ortamında seni motive ediyor, ekibi motive ediyor ve hiç söylenmiyor. Benden çok daha fazla çalışıyor ve herkesle çok tatlı, çok iyi. O konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Hande sıfır egolu bir insan ve dürüst olacağım ben onu hiç böyle beklemiyordum. Hande'nin adını duyduğumda tamam bakalım neyle karşılaşacağız dedim ama ben şok oldum" demişti.

Bürsin'in bu sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan Hande Erçel, "Ezgi'nin kanalında çok güzel şeyler söylemiş. Teşekkür ederim ona" ifadelerini kullandı.

HANDE ERÇEL KEREM BÜRSİN'İN KASLARINA TEPKİSİZ KALMAMIŞTI

Aynı dizide rol alan Kerem Bursin ile Hande Erçel, son derece uyumlu bir ikili oldu. Sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle etkileşimde olan ikiliden Kerem Bürsin kaslarını sergilediği bir paylaşımda bulundu. Bu kareye Erçel ise tepkisiz kalmadı.

Dizideki performansları ve uyumlarıyla kendilerinden söz ettiren Kerem Bürsin ve Hande Erçel, sosyal medya üzerinden de bu uyumu gösterdikleri paylaşımlarda bulunuyor.

Özellikle dizi çekimi sırasında yaptıkları paylaşımlarla takipçileriyle etkileşim halinde olan ikiliden Kerem Bürsin, spor salonunda çalışma yaparken çekilmiş bir karesini paylaştı ve kaslarını ortaya çıkardı.

Bürsin’in bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelirken yapılan yorumlar arasında Hande Erçel’in de bulunması dikkat çekti. Erçel dizideki partnerinin bu karesine emojilerden oluşan bir yorumda bulundu.

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