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12 Ocak 2024 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 08:30:00

Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla ilişkisi hakkında konuştu! "Evlilik işleri kısmet"

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Hande Erçel, "Oyunculuk ve özel hayatımla hedef gösteriliyorum. Bunlardan çok yoruldum" dedi. Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla evleneceklerini de söyledi.

Burak Deniz'le başrolünü paylaştığı 'Bambaşka Biri' dizisi final yapan Hande Erçel, 'Aramızda Kalmasın' programına konuştu. Oyuncu, "Oyunculuk ve özel hayatımla hedef gösteriliyorum. Bunlardan çok yoruldum" dedi.

Hakan Sabancı'yla evlenecekleri söylenen Erçel, "Böyle şeyler kısmet, özel durumlar, böyle bir karar alınsa biz neden saklayalım. Şu an her şey yolunda çok güzel gidiyor. Çok güzel bir ilişki yaşıyoruz" dedi.

Habercİlerin, "Anne olmak ister misiniz?" sorusuna Erçel, "Çocukları çok seviyorum" diyerek cevap verdi.

Etiketler : hande erçel evlilik hakan sabancı
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