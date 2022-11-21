Hande Erçel, geçmişini sildirmiyor

Son günlerde özel hayatıyla gündeme gelen Hande Erçel, kendisine ait olan haber ve eski haline dair fotoğrafları internetten sildireceğine dair çıkan haberlere iddialarına açıklık getirdi. Eski sevgilisi Kerem Bürsin'le tekrar barıştığı söylenen Erçel, bir mekan çıkışında konu hakkında konuştu. Bu tip haberlere sitem eden Erçel, ''Söyleyecek bir şey bulamıyorum, canınız sıkılınca kafanıza göre haber yapıyorsunuz" diyerek kızdı. Yeni projeleri sorulan Erçel, ''Henüz net bir şey yok'' dedi.